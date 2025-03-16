Александр Овечкин вплотную приблизился к Горди Хоу по очкам на выезде в истории НХЛ

Звёздный капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился одной заброшенной шайбой и результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1), тем самым вплотную приблизившись к показателю легендарного Горди Хоу по количеству очков в гостевых матчах. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Отметим, Овечкин набрал в гостевых матчах уже 777 очков в 741 игре. В его активе 452 гола и 325 результативных передач. На счету Хоу, который занимает восьмую строчку по этому показателю, 778 очков.

На счету российского нападающего столичной команды теперь 887 голов в регулярных матчах НХЛ. Таким образом, он сократил отставание от рекорда по количеству заброшенных шайб, установленного легендарным Уэйном Гретцки, до семи голов.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: