Александр Овечкин вплотную приблизился к Горди Хоу по очкам на выезде в истории НХЛ

Звёздный капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился одной заброшенной шайбой и результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1), тем самым вплотную приблизившись к показателю легендарного Горди Хоу по количеству очков в гостевых матчах. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Отметим, Овечкин набрал в гостевых матчах уже 777 очков в 741 игре. В его активе 452 гола и 325 результативных передач. На счету Хоу, который занимает восьмую строчку по этому показателю, 778 очков.
На счету российского нападающего столичной команды теперь 887 голов в регулярных матчах НХЛ. Таким образом, он сократил отставание от рекорда по количеству заброшенных шайб, установленного легендарным Уэйном Гретцки, до семи голов.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:
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