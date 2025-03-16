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Александр Овечкин вплотную приблизился к Горди Хоу по очкам на выезде в истории НХЛ

Александр Овечкин вплотную приблизился к Горди Хоу по очкам на выезде в истории НХЛ
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Звёздный капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился одной заброшенной шайбой и результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1), тем самым вплотную приблизившись к показателю легендарного Горди Хоу по количеству очков в гостевых матчах. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Овечкин, Уилсон) – 07:33     0:2 Протас (Эллер, Уилсон) – 17:26     0:3 Рэддиш (Карлсон, Дюбуа) – 18:55     1:3 Селебрини (Тоффоли) – 46:19     1:4 ван Римсдайк (Эллер, Манджапане) – 46:59     1:5 Овечкин (Фехервари, Дюбуа) – 50:54    

Отметим, Овечкин набрал в гостевых матчах уже 777 очков в 741 игре. В его активе 452 гола и 325 результативных передач. На счету Хоу, который занимает восьмую строчку по этому показателю, 778 очков.

На счету российского нападающего столичной команды теперь 887 голов в регулярных матчах НХЛ. Таким образом, он сократил отставание от рекорда по количеству заброшенных шайб, установленного легендарным Уэйном Гретцки, до семи голов.

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