Сидни Кросби повторил достижение Уэйна Гретцки по набранным очкам за один клуб НХЛ
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В Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» нанёс поражение «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 7:3. Звёздный форвард хозяев Сидни Кросби отметился по ходу встречи результативной передачей и вписал своё имя в историю.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
7 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Гласс (Братт, Хьюз) – 10:08 1:1 Дьюар (Аччари, Тимминс) – 17:11 2:1 Хайнен (Томасино, Колячонок) – 17:36 3:1 Ракелль (Кросби, Тимминс) – 24:24 4:1 Томасино – 42:22 4:2 Майер (Братт, Немец) – 45:40 (pp) 4:3 Хишир (Хьюз, Братт) – 46:40 (pp) 5:3 Карлссон (Малкин, Летанг) – 54:17 (pp) 6:3 Дьюар (Лизотт) – 59:05 7:3 Хейз (Бемстрём) – 59:38
После данного матча в активе канадца стало 1669 очков, набранных в составе «Питтсбурга». Он повторил достижение легендарного нападающего «Эдмонтона» Уэйна Гретцки, набравшего в составе «Ойлерз» столько же очков.
Больше очков за один клуб набрали лишь Горди Хоу — 1809, и Стив Айзерман — 1755 (оба за «Детройт»), а также Марио Лемье — 1723 очка за «Питтсбург».
Кросби хитом отправил на лёд Малкина на двусторонке «Питтсбурга»
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