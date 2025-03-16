Сидни Кросби повторил достижение Уэйна Гретцки по набранным очкам за один клуб НХЛ

В Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» нанёс поражение «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 7:3. Звёздный форвард хозяев Сидни Кросби отметился по ходу встречи результативной передачей и вписал своё имя в историю.

После данного матча в активе канадца стало 1669 очков, набранных в составе «Питтсбурга». Он повторил достижение легендарного нападающего «Эдмонтона» Уэйна Гретцки, набравшего в составе «Ойлерз» столько же очков.

Больше очков за один клуб набрали лишь Горди Хоу — 1809, и Стив Айзерман — 1755 (оба за «Детройт»), а также Марио Лемье — 1723 очка за «Питтсбург».

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