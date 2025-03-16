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Овечкин высказался об игре голкипера «Вашингтона» после победы над «Сан-Хосе»

Овечкин высказался об игре голкипера «Вашингтона» после победы над «Сан-Хосе»
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39-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением об игре голкипера столичной команды Логана Томпсона после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе» (5:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Овечкин, Уилсон) – 07:33     0:2 Протас (Эллер, Уилсон) – 17:26     0:3 Рэддиш (Карлсон, Дюбуа) – 18:55     1:3 Селебрини (Тоффоли) – 46:19     1:4 ван Римсдайк (Эллер, Манджапане) – 46:59     1:5 Овечкин (Фехервари, Дюбуа) – 50:54    

«Эл-Ти (Логан Томпсон. — Прим. «Чемпионата») показал выдающуюся игру сегодня, проявив себя в нескольких ключевых моментах с потрясающими сейвами», — приводит слова Овечкина НХЛ.

В текущем сезоне на счету Томпсона 38 матчей, в которых столичная команда одержала 29 побед. Процент отражённых бросков 28-летнего вратаря составляет 91,6%. В среднем канадский голкипер пропускает 2.32 гола за игру.

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