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«Вашингтон» необычно объявил гол Овечкина на фоне сокращения отставания от рекорда Гретцки

«Вашингтон» необычно объявил гол Овечкина на фоне сокращения отставания от рекорда Гретцки
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Звёздный капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился одной заброшенной шайбой и результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1), после чего пресс-служба клуба оригинально отреагировала на данное событие.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Овечкин, Уилсон) – 07:33     0:2 Протас (Эллер, Уилсон) – 17:26     0:3 Рэддиш (Карлсон, Дюбуа) – 18:55     1:3 Селебрини (Тоффоли) – 46:19     1:4 ван Римсдайк (Эллер, Манджапане) – 46:59     1:5 Овечкин (Фехервари, Дюбуа) – 50:54    

После данного матча в активе Овечкина стало 887 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Российскому форварду осталось забросить восемь шайб, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки, у которого 894 гола. На этом фоне пресс-служба «столичных» новость о голе Александра изобразила в виде многократного написания его имени, в итоге выложенного в цифру 8.

Фото: Скрин из соцсетей «Вашингтон Кэпиталз»

Напомним, в текущем сезоне на счету Овечкина 34 гола в НХЛ. Он входит в пятёрку лучших снайперов лиги.

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