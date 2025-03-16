«Вашингтон» необычно объявил гол Овечкина на фоне сокращения отставания от рекорда Гретцки

Звёздный капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился одной заброшенной шайбой и результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1), после чего пресс-служба клуба оригинально отреагировала на данное событие.

После данного матча в активе Овечкина стало 887 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Российскому форварду осталось забросить восемь шайб, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки, у которого 894 гола. На этом фоне пресс-служба «столичных» новость о голе Александра изобразила в виде многократного написания его имени, в итоге выложенного в цифру 8.

Фото: Скрин из соцсетей «Вашингтон Кэпиталз»

Напомним, в текущем сезоне на счету Овечкина 34 гола в НХЛ. Он входит в пятёрку лучших снайперов лиги.

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