«Вашингтон» необычно объявил гол Овечкина на фоне сокращения отставания от рекорда Гретцки

Звёздный капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился одной заброшенной шайбой и результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1), после чего пресс-служба клуба оригинально отреагировала на данное событие.
После данного матча в активе Овечкина стало 887 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Российскому форварду осталось забросить восемь шайб, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки, у которого 894 гола. На этом фоне пресс-служба «столичных» новость о голе Александра изобразила в виде многократного написания его имени, в итоге выложенного в цифру 8.
Фото: Скрин из соцсетей «Вашингтон Кэпиталз»
Напомним, в текущем сезоне на счету Овечкина 34 гола в НХЛ. Он входит в пятёрку лучших снайперов лиги.
Сотрудник «Вашингтона» помечает клюшку Овечкина
- 16 марта 2025
-
08:10
-
07:54
-
07:20
-
07:19
-
06:59
-
06:38
-
06:28
-
06:10
-
04:55
-
04:39
-
04:38
-
04:26
-
04:23
-
04:09
-
03:47
-
03:26
-
03:06
-
02:54
-
02:32
-
02:29
-
02:22
-
02:00
-
01:47
-
01:23
-
01:11
-
00:50
-
00:34
-
00:00
- 15 марта 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
22:50
-
22:33
-
21:55
-
21:35