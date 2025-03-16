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Александр Овечкин отреагировал на забитый «Вашингтону» гол после собственной ошибки

39-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о голе форварда с «Сан-Хосе Шаркс» Маклина Селебрини в матче со столичной командой в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу «Вашингтона».

«Гола Селебрини? Он действительно был себя на высоте, забив отличным броском», — приводит слова Овечкина НХЛ.

Напомним, в одном из эпизодов третьего периода россиянин допустил ошибку, оставив шайбу за спиной своему партнёру. Этим моментом воспользовался нападающий «Шаркс» Тайлер Тоффоли, который передал шайбу первому номеру драфта НХЛ-2024 Маклину Селебрини. Последний, не упустив шанс, уверенно поразил ворота голкипера «столичных» Логана Томпсона.

Главные рекорды Александра Овечкина: