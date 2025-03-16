НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 16 марта
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16 марта в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Хауден (Пирсон, Барбашёв) – 12:07 0:2 Дорофеев (Гертл) – 32:06 1:2 Маклауд (Брайсон, Байрэм) – 32:13 2:2 Цукер – 49:53 (pp) 2:3 Айкел (Стоун, Пьетранджело) – 57:27 3:3 Далин (Байрэм, Томпсон) – 59:46 4:3 Так – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
7 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Гласс (Братт, Хьюз) – 10:08 1:1 Дьюар (Аччари, Тимминс) – 17:11 2:1 Хайнен (Томасино, Колячонок) – 17:36 3:1 Ракелль (Кросби, Тимминс) – 24:24 4:1 Томасино – 42:22 4:2 Майер (Братт, Немец) – 45:40 (pp) 4:3 Хишир (Хьюз, Братт) – 46:40 (pp) 5:3 Карлссон (Малкин, Летанг) – 54:17 (pp) 6:3 Дьюар (Лизотт) – 59:05 7:3 Хейз (Бемстрём) – 59:38
В Сан-Хосе (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» потерпел поражение от «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 1:5. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Россиянин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до семи шайб. Российский голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Александр Романов стал 182-м вратарём, которому Александр забивал в НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Овечкин, Уилсон) – 07:33 0:2 Протас (Эллер, Уилсон) – 17:26 0:3 Рэддиш (Карлсон, Дюбуа) – 18:55 1:3 Селебрини (Тоффоли) – 46:19 1:4 ван Римсдайк (Эллер, Манджапане) – 46:59 1:5 Овечкин (Фехервари, Дюбуа) – 50:54
НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Нюландер (Робертсон, Карло) – 26:49 1:1 Сандерсон (Штюцле, Ткачук) – 27:57 2:1 Мэттьюс – 28:55 2:2 Перрон (Батерсон) – 32:16 2:3 Жиру (Шабо) – 34:08 (pp) 2:4 Амадио (Грейг) – 59:53
НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Лайне (Хатсон, Кофилд) – 05:15 (pp) 2:0 Кофилд (Слафковски) – 15:56 2:1 Самоскевич (Вераге, Беннетт) – 23:51 3:1 Дворак (Савар) – 48:11
НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Блейк, Джарвис) – 08:21 0:2 Янковски (Робинсон, Джост) – 15:46 0:3 Холл (Ахо, Гостисбер) – 20:19 (pp) 0:4 Янковски (Робинсон, Гостисбер) – 33:15 0:5 Морроу (Стэнковен, Холл) – 59:28
НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
0 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Зибанеджад) – 01:43 0:2 Панарин (Лафреньер, Борген) – 31:36 0:3 Трочек (Панарин, Кайлли) – 54:38 0:4 Трочек (Миллер, Фокс) – 56:41 (sh)
НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хедман (Гурд, Рэддиш) – 02:22 1:1 Линдхольм (Пик, Лауко) – 15:58 1:2 Пол (Лиллеберг, Гонсалвес) – 22:13 1:3 Чирелли (Макдона, Гурд) – 27:22 1:4 Рэддиш (Лиллеберг, Пол) – 37:08 2:4 Хуснутдинов (Йокихарью, Линдхольм) – 40:23 2:5 Хагель (Кучеров, Чернак) – 56:31 2:6 Чирелли (Хедман) – 59:15
НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 0
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Байфилд (Кемпе, Кларк) – 63:20
НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Шенн (Фаулер, Торопченко) – 04:17 0:2 Нейборс (Томас, Бучневич) – 30:51 0:3 Кайру (Шенн, Фаулер) – 32:22 1:3 Миддлтон – 32:47 1:4 Кайру (Холлоуэй, Фолк) – 51:30 1:5 Кайру (Бучневич, Томас) – 57:40
НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
6 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Хьюз (Гронек, Петтерссон) – 17:46 2:0 Майерс (Шервуд, Блюгерс) – 18:21 3:0 Гарланд (Зутер, Хёгландер) – 28:08 3:1 Власик (Донато, Терявяйнен) – 38:51 4:1 Петтерссон (Хёгландер) – 44:01 4:2 Кайзер (Левшунов, Донато) – 45:22 5:2 Оман (Шервуд, Блюгерс) – 49:50 6:2 Зутер (Гарланд, Джошуа) – 49:58
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