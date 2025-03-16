НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 16 марта

16 марта в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В Сан-Хосе (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» потерпел поражение от «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 1:5. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Россиянин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до семи шайб. Российский голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Александр Романов стал 182-м вратарём, которому Александр забивал в НХЛ.