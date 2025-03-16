Овечкин назвал фактор, который помог «Вашингтону» уверенно победить «Сан-Хосе»

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39-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский форвард Александр Овечкин высказался о победе столичной команды в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1).

«Мы невероятно хорошо стартовали, быстро принимали решения, что отразилось на итоговом результате», — приводит слова Овечкина НХЛ.

«Вашингтон» является лидером Восточной конференции текущего сезона с 96 очками после 67 встреч. В сводной таблице НХЛ подопечные Спенсера Карбери занимают второе место, уступая лишь «Виннипег Джетс» по дополнительным показателям.

Отметим, в нынешнем розыгрыше в активе Овечкина 34 гола в НХЛ. Таким образом, он входит в пятёрку лучших снайперов лиги. Кроме того, Овечкин забросил уже 887-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от снайперского рекорда легендарного Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до семи шайб.

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