Овечкин назвал фактор, который помог «Вашингтону» уверенно победить «Сан-Хосе»

39-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский форвард Александр Овечкин высказался о победе столичной команды в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1).
«Мы невероятно хорошо стартовали, быстро принимали решения, что отразилось на итоговом результате», — приводит слова Овечкина НХЛ.
«Вашингтон» является лидером Восточной конференции текущего сезона с 96 очками после 67 встреч. В сводной таблице НХЛ подопечные Спенсера Карбери занимают второе место, уступая лишь «Виннипег Джетс» по дополнительным показателям.
Отметим, в нынешнем розыгрыше в активе Овечкина 34 гола в НХЛ. Таким образом, он входит в пятёрку лучших снайперов лиги. Кроме того, Овечкин забросил уже 887-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от снайперского рекорда легендарного Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до семи шайб.
Лучшие снайперы российского хоккея:
- 16 марта 2025
-
08:35
-
08:14
-
08:10
-
07:54
-
07:20
-
07:19
-
06:59
-
06:38
-
06:28
-
06:10
-
04:55
-
04:39
-
04:38
-
04:26
-
04:23
-
04:09
-
03:47
-
03:26
-
03:06
-
02:54
-
02:32
-
02:29
-
02:22
-
02:00
-
01:47
-
01:23
-
01:11
-
00:50
-
00:34
-
00:00
- 15 марта 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
22:50
-
22:33