Петан – о «татарском» матче: мне понравилось носить тюбетейку

Нападающий «Ак Барса» Ник Петан прокоментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (1:2 ОТ). Игра в Казани проходила в татарском стиле. Казанской команде удалось сравнять счёт в середине третьего периода, однако в дополнительное время местная команда уступила.

«Здорово, что прошёл матч в татарском стиле, мне понравилось носить тюбетейку. Поддержали местную культуру – это важно. А так, конечно, не лучшая игра с нашей стороны. Нужно искать больше вариантов как действовать эффективнее в нападении, нам не удалось показать себя и сыграть в полную силу, но уверен, что в следующей игре мы будем лучше», – сказал Петан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.