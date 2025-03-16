Петан – о «татарском» матче: мне понравилось носить тюбетейку
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Нападающий «Ак Барса» Ник Петан прокоментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (1:2 ОТ). Игра в Казани проходила в татарском стиле. Казанской команде удалось сравнять счёт в середине третьего периода, однако в дополнительное время местная команда уступила.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Заседа (Воробьёв, Бусыгин) – 30:36 (5x4) 1:1 Семёнов (Петан) – 51:22 (5x5) 1:2 Барак (Макеев, Кареев) – 60:43 (3x3)
«Здорово, что прошёл матч в татарском стиле, мне понравилось носить тюбетейку. Поддержали местную культуру – это важно. А так, конечно, не лучшая игра с нашей стороны. Нужно искать больше вариантов как действовать эффективнее в нападении, нам не удалось показать себя и сыграть в полную силу, но уверен, что в следующей игре мы будем лучше», – сказал Петан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
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