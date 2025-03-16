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Белорусский защитник «Чикаго» Артём Левшунов набрал первое очко в НХЛ

Белорусский защитник «Чикаго» Артём Левшунов набрал первое очко в НХЛ
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Белорусский защитник «Чикаго Блэкхоукс» Артём Левшунов набрал первое очко в НХЛ. Игрок обороны отметился результативной передачей в матче с «Ванкувер Кэнакс» (2:6).

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
6 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Хьюз (Гронек, Петтерссон) – 17:46     2:0 Майерс (Шервуд, Блюгерс) – 18:21     3:0 Гарланд (Зутер, Хёгландер) – 28:08     3:1 Власик (Донато, Терявяйнен) – 38:51     4:1 Петтерссон (Хёгландер) – 44:01     4:2 Кайзер (Левшунов, Донато) – 45:22     5:2 Оман (Шервуд, Блюгерс) – 49:50     6:2 Зутер (Гарланд, Джошуа) – 49:58    

Эта игра стала для Левшунова лишь третьей в НХЛ. Игрок обороны пропустил большую часть сезона из-за травмы, полученной на одной из тренировок во время предсезонной подготовки.

Ранее Артём Левшунов выступал в NCAA за команду университета штата Мичиган. За 38 матчей хоккеист записал на свой счёт девять заброшенных шайб и 26 результативных передач, закончив сезон-2023/2024 с показателем полезности «+27». Он стал вторым по результативности среди защитников-новичков и лидером по показателю «плюс-минус» в лиге.

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