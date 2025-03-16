Белорусский защитник «Чикаго» Артём Левшунов набрал первое очко в НХЛ

Белорусский защитник «Чикаго Блэкхоукс» Артём Левшунов набрал первое очко в НХЛ. Игрок обороны отметился результативной передачей в матче с «Ванкувер Кэнакс» (2:6).

Эта игра стала для Левшунова лишь третьей в НХЛ. Игрок обороны пропустил большую часть сезона из-за травмы, полученной на одной из тренировок во время предсезонной подготовки.

Ранее Артём Левшунов выступал в NCAA за команду университета штата Мичиган. За 38 матчей хоккеист записал на свой счёт девять заброшенных шайб и 26 результативных передач, закончив сезон-2023/2024 с показателем полезности «+27». Он стал вторым по результативности среди защитников-новичков и лидером по показателю «плюс-минус» в лиге.