Петан — о плей-офф: неважно, что Омску проиграли, у «Металлурга» выиграли. Всё обнуляется

Нападающий «Ак Барса» Ник Петан после поражения от «Витязя» высказался о потенциальных соперниках «Ак Барса» в плей-офф.

«Идёт подготовка к плей-офф, мы в целом на правильном пути. Нужно будет немного поработать над отдельными аспектами, как по игре в атаке, так и по игре в обороне. И тогда уже мы будем готовы к плей-офф.

Важно начинать плей-офф дома, будем бороться за это право, а вот с кем конкретно играть, уже не так важно. «Металлург», «Авангард», «Автомобилист», не думаем об этом, не имеет значения, что все матчи у Магнитогорска мы по сезону выиграли, а Омску все игры проиграли. Надо понимать, что плей-офф – это совсем другая история, всё обнуляется, всё начнётся с чистого листа», – сказал Петан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.