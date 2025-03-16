Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Петан — о плей-офф: неважно, что Омску проиграли, у «Металлурга» выиграли. Всё обнуляется

Петан — о плей-офф: неважно, что Омску проиграли, у «Металлурга» выиграли. Всё обнуляется
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Ник Петан после поражения от «Витязя» высказался о потенциальных соперниках «Ак Барса» в плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Заседа (Воробьёв, Бусыгин) – 30:36 (5x4)     1:1 Семёнов (Петан) – 51:22 (5x5)     1:2 Барак (Макеев, Кареев) – 60:43 (3x3)    

«Идёт подготовка к плей-офф, мы в целом на правильном пути. Нужно будет немного поработать над отдельными аспектами, как по игре в атаке, так и по игре в обороне. И тогда уже мы будем готовы к плей-офф.

Важно начинать плей-офф дома, будем бороться за это право, а вот с кем конкретно играть, уже не так важно. «Металлург», «Авангард», «Автомобилист», не думаем об этом, не имеет значения, что все матчи у Магнитогорска мы по сезону выиграли, а Омску все игры проиграли. Надо понимать, что плей-офф – это совсем другая история, всё обнуляется, всё начнётся с чистого листа», – сказал Петан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» в овертайме проиграл «Витязю» в домашнем матче КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android