«Тампа-Бэй» перебросала «Бостон» во втором периоде со счётом 21:0
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В Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2. Во втором периоде «молнии» перебросали «мишек» со счётом 21:0. Этот период гости выиграли со счётом 3:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хедман (Гурд, Рэддиш) – 02:22 1:1 Линдхольм (Пик, Лауко) – 15:58 1:2 Пол (Лиллеберг, Гонсалвес) – 22:13 1:3 Чирелли (Макдона, Гурд) – 27:22 1:4 Рэддиш (Лиллеберг, Пол) – 37:08 2:4 Хуснутдинов (Йокихарью, Линдхольм) – 40:23 2:5 Хагель (Кучеров, Чернак) – 56:31 2:6 Чирелли (Хедман) – 59:15
«Лайтнинг» нанесли 20+ бросков по воротам за один период во второй раз в этом сезоне — 20 бросков 14 января в матче с «Бостоном» (2:6).
«Лайтнинг» завершили второй период с разницей в бросках +21, что стало их самым высоким показателем в текущем сезоне. В последний раз, когда они набрали +20 или больше за один период, было во время второго периода матча с «Анахаймом» (6:1) 21 февраля 2023 года.
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