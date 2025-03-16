«Тампа-Бэй» перебросала «Бостон» во втором периоде со счётом 21:0

В Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2. Во втором периоде «молнии» перебросали «мишек» со счётом 21:0. Этот период гости выиграли со счётом 3:0.

«Лайтнинг» нанесли 20+ бросков по воротам за один период во второй раз в этом сезоне — 20 бросков 14 января в матче с «Бостоном» (2:6).

«Лайтнинг» завершили второй период с разницей в бросках +21, что стало их самым высоким показателем в текущем сезоне. В последний раз, когда они набрали +20 или больше за один период, было во время второго периода матча с «Анахаймом» (6:1) 21 февраля 2023 года.