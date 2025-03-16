Расписание матчей КХЛ на 16 марта 2025 года
Поделиться
Сегодня, 16 марта, пройдут шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 96 очков в 65 играх. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 87 очков после 65 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает столичный ЦСКА, набравший 83 очка в 65 матчах.
Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 92 очка в 66 встречах. На втором месте располагается уфимский «Салават Юлаев», в активе которого 87 очков в 65 матчах. Тройку замыкает магнитогорский «Металлург» с 86 очками в 65 играх.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 марта 2025
-
09:30
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:35
-
08:14
-
08:10
-
07:54
-
07:20
-
07:19
-
06:59
-
06:38
-
06:28
-
06:10
-
04:55
-
04:39
-
04:38
-
04:26
-
04:23
-
04:09
-
03:47
-
03:26
-
03:06
-
02:54
-
02:32
-
02:29
-
02:22
-
02:00
-
01:47
-
01:23
-
01:11
-
00:50
-
00:34
-
00:00
- 15 марта 2025
-
23:55