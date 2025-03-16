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Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал борьбу команды за место в плей-офф НХЛ

Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал борьбу команды за место в плей-офф НХЛ
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал борьбу команды за место в плей-офф. «Синерубашечники» обыграли «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
0 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Зибанеджад) – 01:43     0:2 Панарин (Лафреньер, Борген) – 31:36     0:3 Трочек (Панарин, Кайлли) – 54:38     0:4 Трочек (Миллер, Фокс) – 56:41 (sh)    

«У нас впереди много работы, есть и другие команды, которые продолжают борьбу за плей-офф. Всё изменчиво, у других команд есть игра в запасе. Но ничего из этого не имеет значения. Мы говорили об этом, мы сами отвечаем за то, что делаем. Мы в ответе за победы в матчах, чтобы не было необходимости смотреть ещё на кого-то. Нам просто надо держать ответственность за себя», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

Благодаря этой победе «Рейнджерс» забрались на вторую строчку уайлд-кард на Востоке НХЛ.

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