Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, в котором состоялось 11 матчей.

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ. Россиянин записал на свой счёт 20-й «сухой» матч в НХЛ, отразив 21 бросок. Шестёркин стал девятым игроком в истории клуба, достигшим данного рубежа.

Первой звездой игрового дня признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Джордан Кайру, оформивший хет-трик в победном матче с «Миннесотой Уайлд» (5:1).

Вторая звезда игрового дня в НХЛ — нападающий «Каролины Харрикейнз» Марк Янковски, отметившийся дублем в матче с «Филадельфией Флайерз» (5:0).