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Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, в котором состоялось 11 матчей.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
0 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Зибанеджад) – 01:43     0:2 Панарин (Лафреньер, Борген) – 31:36     0:3 Трочек (Панарин, Кайлли) – 54:38     0:4 Трочек (Миллер, Фокс) – 56:41 (sh)    

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ. Россиянин записал на свой счёт 20-й «сухой» матч в НХЛ, отразив 21 бросок. Шестёркин стал девятым игроком в истории клуба, достигшим данного рубежа.

Первой звездой игрового дня признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Джордан Кайру, оформивший хет-трик в победном матче с «Миннесотой Уайлд» (5:1).

Вторая звезда игрового дня в НХЛ — нападающий «Каролины Харрикейнз» Марк Янковски, отметившийся дублем в матче с «Филадельфией Флайерз» (5:0).

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