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Шестёркин стал шестым действующим вратарём НХЛ по скорости достижения 20 «сухих» матчей

Шестёркин стал шестым действующим вратарём НХЛ по скорости достижения 20 «сухих» матчей
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Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин записал на свой счёт 20-й «сухой» матч в НХЛ. Россиянин стал шестым действующим вратарём по скорости достижения отметки в 20 шат-аутов в лиге. На это Шестёркину понадобилось 262 матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
0 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Зибанеджад) – 01:43     0:2 Панарин (Лафреньер, Борген) – 31:36     0:3 Трочек (Панарин, Кайлли) – 54:38     0:4 Трочек (Миллер, Фокс) – 56:41 (sh)    

Быстрее Шестёркина 20 «сухих» матчей среди действующих вратарей набирали: Джонатан Куик (214 матчей), Илья Сорокин (222), Петр Мразек (230), Дарси Кемпер (237) и Андрей Василевский (241).

Шестёркин располагается на восьмом месте среди российских вратарей в истории НХЛ по числу «сухих» матчей. Его опережают Евгений Набоков (59 в 697), Сергей Бобровский («Флорида», 48 в 745), Николай Хабибулин (46 в 799), Семён Варламов («Айлендерс», 41 в 621), Андрей Василевский («Тампа», 38 в 529), Илья Брызгалов (34 в 465) и Илья Сорокин («Айлендерс», 21 в 241).

Шестёркин стал девятым игроком в истории «Рейнджерс», достигшим рубежа в 20 шат-аутов. В текущем сезоне это уже пятый «сухой» матч для россиянина. Шестёркин был признан третьей звездой игрового дня в НХЛ.

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