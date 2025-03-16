Расписание матчей ВХЛ на 16 марта 2025 года

Сегодня, 16 марта, пройдут 12 встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 16 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК ХК Юнисон-Москва Москва Не начался Олимпия Кирово-Чепецк Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 16 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК Югра Ханты-Мансийск Не начался АКМ Тульская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 16 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК Зауралье Курган Не начался Торпедо-Горький Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 16 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК СКА-Нева Санкт-Петербург Не начался Молот Пермь Кто победит в основное время? П1 X П2

Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет новокузнецкий «Металлург», на счету которого 92 очка после 62 матчей. Вторую строчку занимает санкт-петербургское «Динамо» с 91 очком в активе. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 88 очками.

Главным аутсайдером сезона является хоккейная команда «Олимпия», набравшая 40 очков после 62 встреч.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».