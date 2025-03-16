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Расписание матчей ВХЛ на 16 марта 2025 года

Расписание матчей ВХЛ на 16 марта 2025 года
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Сегодня, 16 марта, пройдут 12 встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
16 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Омские Крылья
Омск
2-й период
2 : 2
Рязань-ВДВ
Рязань
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
16 марта 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Рубин
Тюмень
1-й период
1 : 0
Химик
Воскресенск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
16 марта 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
1-й период
0 : 0
Динамо-Алтай
Барнаул
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
16 марта 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Челмет
Челябинск
1-й период
0 : 0
ХК Норильск
Норильск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
16 марта 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
1-й период
1 : 2
Сокол
Красноярск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
16 марта 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Южный Урал
Оренбургская область
1-й период
1 : 1
Металлург Нк
Новокузнецк
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
16 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Торос
Нефтекамск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
16 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Звезда
Москва
Не начался
Ижсталь
Ижевск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
16 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ХК Юнисон-Москва
Москва
Не начался
Олимпия
Кирово-Чепецк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
16 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Не начался
АКМ
Тульская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
16 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Зауралье
Курган
Не начался
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
16 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Не начался
Молот
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет новокузнецкий «Металлург», на счету которого 92 очка после 62 матчей. Вторую строчку занимает санкт-петербургское «Динамо» с 91 очком в активе. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 88 очками.

Главным аутсайдером сезона является хоккейная команда «Олимпия», набравшая 40 очков после 62 встреч.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».

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