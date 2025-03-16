Дмитрий Бучельников прокомментировал победу «Витязя» над «Ак Барсом»

Нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:1 ОТ).

– Поздравляю с яркой победой над одним из претендентов на Кубок Гагарина. За счёт чего команде удаётся находить мотивацию и биться с грандами КХЛ?

– Внутренняя мотивация есть у всех – показать себя во всяком случае, независимо от того, попали мы в плей-офф или нет. Большая командная работа, отлично показали себя как игроки, так и тренерский штаб.

– Часто можно услышать от игроков команд, которые уже потеряли математические шансы на плей-офф, о мотивации показать личную статистику – работая на следующий сезон, на новый контракт. Такое наблюдается и в «Витязе»?

– Такое есть в каждой команде, как мне кажется, тем более если команда уже не попадает в плей-офф. Никто это не скрывает, все хотят играть в лучшей лиге, на хорошие деньги, поэтому стараются показать свой максимум. В этом ничего удивительного, – сказал Бучельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Бучельниковым читайте на «Чемпионате» в 12:30 мск.