«Отсутствие уважения к сопернику». Тренер «Вегаса» — о причине поражения от «Баффало»

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди заявил, что причиной поражения в матче с «Баффало Сэйбрз» стало отсутствие уважения к сопернику. На последней минуте при счёте 3:2 Томаш Гертл не стал бросать в пустые ворота, а отдал пас Джеку Айкелу, который потерял шайбу. Через несколько секунд Расмус Далин сравнял счёт, а по буллитам победу одержали «клинки» со счётом 4:3.
«Я просто думаю, что причиной поражения стало полное отсутствие уважения к сопернику, вероятно, большую часть матча. Это не могло закончиться по-другому.
Гертл не бросил в пустые ворота? Я хотел бы увидеть, как он забросит шайбу в ворота и закончит игру победой. Вот что я хотел бы увидеть. Я думаю, вся команда хотела бы это увидеть», — цитирует Кэссиди пресс-служба клуба.
- 16 марта 2025
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