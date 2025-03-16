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«Отсутствие уважения к сопернику». Тренер «Вегаса» — о причине поражения от «Баффало»

«Отсутствие уважения к сопернику». Тренер «Вегаса» — о причине поражения от «Баффало»
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Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди заявил, что причиной поражения в матче с «Баффало Сэйбрз» стало отсутствие уважения к сопернику. На последней минуте при счёте 3:2 Томаш Гертл не стал бросать в пустые ворота, а отдал пас Джеку Айкелу, который потерял шайбу. Через несколько секунд Расмус Далин сравнял счёт, а по буллитам победу одержали «клинки» со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Хауден (Пирсон, Барбашёв) – 12:07     0:2 Дорофеев (Гертл) – 32:06     1:2 Маклауд (Брайсон, Байрэм) – 32:13     2:2 Цукер – 49:53 (pp)     2:3 Айкел (Стоун, Пьетранджело) – 57:27     3:3 Далин (Байрэм, Томпсон) – 59:46     4:3 Так – 65:00    

«Я просто думаю, что причиной поражения стало полное отсутствие уважения к сопернику, вероятно, большую часть матча. Это не могло закончиться по-другому.

Гертл не бросил в пустые ворота? Я хотел бы увидеть, как он забросит шайбу в ворота и закончит игру победой. Вот что я хотел бы увидеть. Я думаю, вся команда хотела бы это увидеть», — цитирует Кэссиди пресс-служба клуба.

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