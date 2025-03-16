Бучельников – о «Витязе»: семь-восемь матчей отдали, когда должны были забирать свои очки

Нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников назвал причины, по которым подмосковному клубу не удалось попасть в число участников плей-офф КХЛ.

– Не ловите себя на ощущении несправедливости в такие моменты как после победы над «Ак Барсом»? Это же маркер вашего уровня игры – можно предположить в плей-офф «Витязь» бы и пошумел…

– Конечно, нам неприятен тот факт, что мы не в плей-офф. Во всяком случае в последнее время мы показываем очень хороший хоккей. Обидно, согласен, когда играешь здорово и понимаешь при этом, что в плей-офф играть не будешь. Но что поделать.

– Какая ключевая причина неудачи «Витязя» в этом сезоне?

– Мы семь-восемь матчей, своих матчей отдали в конце, когда должны были спокойно забирать очки. Где-то не дотерпели, не реализовывали свои моменты. Но ничего страшного. Это прорабатывается летом, верю, что в следующем сезоне всё будет намного лучше, – сказал Бучельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Бучельниковым читайте на «Чемпионате» в 12:30 мск.