«Авангард» взял под опеку чёрного коршуна и орлана-белохвоста в зоопарке Омска

Хоккейный клуб «Авангард» взял под опеку чёрного коршуна и орлана-белохвоста из семейства ястребиных, содержащихся в зоопарке Детского ЭкоЦентра в Омске, сообщает пресс-служба омичей.

«Авангард» на данный момент провёл 65 игр и находится на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 82 очка. В последнем матче омский клуб на своей площадке уступил челябинскому «Трактору» со счётом 4:5.

Следующий матч «Авангард» проведёт в Москве с местным «Динамо». Встреча пройдёт 18 марта и начнётся в 19:30 мск. Омский клуб уже гарантировал себе участие в плей-офф.