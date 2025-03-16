Алексей Протас повторил рекорд по очкам за сезон в НХЛ для белорусов

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас повторил рекорд по очкам за сезон в НХЛ для белорусов. Форвард отметился результативной передачей в победном матче с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1).

В активе Протаса стало 59 (29+30) очков в 67 играх текущего сезона. Он повторил достижение Егора Шаранговича, установленное в составе «Калгари» в прошлом сезоне (31+28 за 80 матчей). В текущем сезоне столичный клуб проведёт ещё 15 матчей.

Всего в НХЛ на счету Протаса 236 матчей, в которых 24-летний нападающий набрал 112 очков — забросил 42 шайбы и отдал 70 результативных передач. Текущий сезон является для Протаса лучшим в карьере.