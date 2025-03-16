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Алексей Протас повторил рекорд по очкам за сезон в НХЛ для белорусов

Алексей Протас повторил рекорд по очкам за сезон в НХЛ для белорусов
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас повторил рекорд по очкам за сезон в НХЛ для белорусов. Форвард отметился результативной передачей в победном матче с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Овечкин, Уилсон) – 07:33     0:2 Протас (Эллер, Уилсон) – 17:26     0:3 Рэддиш (Карлсон, Дюбуа) – 18:55     1:3 Селебрини (Тоффоли) – 46:19     1:4 ван Римсдайк (Эллер, Манджапане) – 46:59     1:5 Овечкин (Фехервари, Дюбуа) – 50:54    

В активе Протаса стало 59 (29+30) очков в 67 играх текущего сезона. Он повторил достижение Егора Шаранговича, установленное в составе «Калгари» в прошлом сезоне (31+28 за 80 матчей). В текущем сезоне столичный клуб проведёт ещё 15 матчей.

Всего в НХЛ на счету Протаса 236 матчей, в которых 24-летний нападающий набрал 112 очков — забросил 42 шайбы и отдал 70 результативных передач. Текущий сезон является для Протаса лучшим в карьере.

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