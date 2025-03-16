Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бучельников – об НХЛ: в мечтах любого парня сыграть хотя бы матч

Бучельников – об НХЛ: в мечтах любого парня сыграть хотя бы матч
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников заявил, что мечтает сыграть хотя бы один матч в НХЛ.

– Как часто по ходу сезона с вами связывались из «Детройта»?
– Пару-тройку раз. У них есть русский скаут, иногда общаемся с ним. Моменты какие-то в игре обсуждаем, он может позвонить, спросить про молодых ребят. Делюсь своим мнением. Как-то так.

– Игры «Детройта» смотрите?
— Нет, трансляции очень поздно по нашему времени, так что только нарезки голов разве что, хайлайты с утра во время завтрака.

– Интерес попробовать себя в НХЛ есть?
– Конечно, а как иначе? На самом деле все понимают, что НХЛ – это особая лига. Там собраны лучшие игроки мира, и в мечтах любого парня там сыграть хотя бы сезон. Да хотя бы один матч, – сказал Бучельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Бучельниковым читайте на «Чемпионате»:
«АХЛ не боюсь — готов к любым вызовам». Молодой лидер «Витязя» стремится в Америку
Эксклюзив
«АХЛ не боюсь — готов к любым вызовам». Молодой лидер «Витязя» стремится в Америку
Материалы по теме
Один российский игрок вошёл в топ-10 лучших проспектов «Детройта» по версии THW
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android