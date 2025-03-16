Бучельников – об НХЛ: в мечтах любого парня сыграть хотя бы матч

Нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников заявил, что мечтает сыграть хотя бы один матч в НХЛ.

– Как часто по ходу сезона с вами связывались из «Детройта»?

– Пару-тройку раз. У них есть русский скаут, иногда общаемся с ним. Моменты какие-то в игре обсуждаем, он может позвонить, спросить про молодых ребят. Делюсь своим мнением. Как-то так.

– Игры «Детройта» смотрите?

— Нет, трансляции очень поздно по нашему времени, так что только нарезки голов разве что, хайлайты с утра во время завтрака.

– Интерес попробовать себя в НХЛ есть?

– Конечно, а как иначе? На самом деле все понимают, что НХЛ – это особая лига. Там собраны лучшие игроки мира, и в мечтах любого парня там сыграть хотя бы сезон. Да хотя бы один матч, – сказал Бучельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.