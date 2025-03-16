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Бучельников – о СКА: никаких обид, дали шанс развиваться в другой команде

Бучельников – о СКА: никаких обид, дали шанс развиваться в другой команде
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Нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников рассказал об этапе карьеры, проведённом в петебругском СКА.

– Что возможно не получилось в СКА? В чём причины?
– Да я сам не знаю… В прошлом году отправили в аренду, но я это воспринял позитивно. Дали поиграть, развиваться. Только благодарен руководству за эту возможность расти, что я не засиделся где-то там в запасе, не закис. Не хочу ничего плохого говорить, вспоминать что и как, почему не получилось. Зато сейчас, возможно, получается даже лучше, чем могло быть при иных обстоятельствах.

– В целом от системы СКА остались позитивные впечатления?
– Конечно, я всё-таки там Кубок Харламова в МХЛ выиграл. Всё-таки всю вертикаль прошёл, столько лет провёл…

– Обид нет никаких, что в первой команде так полноценно сыграть и не дали?
– Нет, конечно, нет. Мне дали шанс сыграть и развиваться в другой команде, играть в КХЛ. Какие обиды, – сказал Бучельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Бучельниковым читайте на «Чемпионате»:
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