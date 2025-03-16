Бучельников – об «Адмирале»: не получилось договориться, особо не вникал

Нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников рассказал, почему не удалось продолжить карьеру в «Адмирале».

– Не было мысли остаться в «Адмирале»? Команда сейчас в зоне плей-офф. Или не было предложений со стороны клуба?

– Были, разумеется, предложения после сезона, ходили разговоры. Леонид Григорьевич (Тамбиев – прим. «Чемпионата») разговаривал много с руководством клуба. Что-то там в итоге не удалось решить, не получилось договориться. Если честно я даже не особо сильно вникал даже во все эти дискуссии, разговоры.

Я просто уже узнал итог, услышал, что меня обменяли в «Витязь», но воспринял это позитивно. Провёл хороший год во Владивостоке, прекрасная арена, хорошие болельщики, интересная команда, тренерский штаб, с которым комфортно было работать. Мне там нравилось. Но так случается в жизни хоккеистов, часть работы, ты не всегда выбираешь как будет развиваться твоя карьера. Как решилось так решилось, я в любом случае рад быть частью «Витязя».

– Тамбиев строит системную команду со строгим хоккеем – по крайней мере как это смотрится со стороны. В этом плане играть у Десяткова комфортнее?

– Каждый тренер работает по-своему, у каждого свои рамки, свои мысли, своя тактика. Ко всему надо подстраиваться, к любому тренеру. Всё что он говорит надо выполнять, слушать. В этом нет проблем, по крайней мере не было для меня, – сказал Бучельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.