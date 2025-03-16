Экс-хоккеист «Адмирала» рассказал, как Тамбиев снял его с игры за ошибку

Нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников рассказал, как главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев снял его с игры за ошибку в матче за дальневосточный клуб.

– За обрез условно не сажают сразу в запас, как принято в некоторых командах?

– Не знаю, пока не пробовал. В прошлом году бывало такое, помню в декабре в «Адмирале» после болезни играл, с «Амуром» пару раз грубо ошибся, неудачный матч был для меня. И с третьего периода тогда Леонид Григорьевич меня снял. Но это всё по делу было.

– Подобные ситуации не бьют по психологии?

– Нет, конечно, нет. Я сам понимал, что не идёт, надо обратить внимание на определённые аспекты, получше подготовиться, тогда всё будет в порядке, – сказал Бучельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.