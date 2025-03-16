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Хоккеист Бучельников рассказал, как ему помогает изучать английский Дерек Барак

Хоккеист Бучельников рассказал, как ему помогает изучать английский Дерек Барак
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Нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников рассказал, как ему помогает изучать английский партнёр по команде Дерек Барак.

– Вы начинали в этом сезоне с Дереком Бараком и Иваном Чеховичем, и ваша тройка разрывала всю лигу. Затем Иван выбыл из-за травмы, что скажете об игровых связках в «Витязе» сейчас?
– Всё хорошо, отлично. В моменте Алексей Макеев здорово подменил Ваню Чеховича. Классно играл и играет сейчас, показывает хороший хоккей. Хоть он парень и возрастной, но очень опытный и умный, с ним приятно играть в одном звене. Отлично понимаем друг друга на льду.

– Как нашли контакт с Бараком? Есть ощущение, что уже на уровне подсознания друг друга чувствуете.
– На английском, разумеется, общаемся. А в хоккейном плане, мы одного плана, наверное, игроки примерно, думаем в каком-то одном стиле, размышляем что и как делать на площадке. Очень приятно видеть, что многое получается. И конечно не забываю, что он иностранец, со своим опытом, рядом с ним и я расту как личность. Учу язык и постоянно получаю прямую практику с носителем языка, рядом с ним прогрессирую и в этом плане. Это здорово.

– Язык учите с прицелом на возможность поиграть за океаном?
– В том числе. Очень хорошо, когда у тебя нет языкового барьера, даже во время отпуска приехать в другую страну и общаться спокойно без чьей-либо помощи. Не думая о каких-то последствиях, что ты случайно что-то скажешь не то… Это важный бытовой навык, – сказал Бучельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Бучельниковым читайте на «Чемпионате»:
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