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Дмитрий Бучельников рассказал, кто в «Витязе» лучше всех играет в FIFA

Дмитрий Бучельников рассказал, кто в «Витязе» лучше всех играет в FIFA
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Нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников рассказал, кто в подмосковной команде лучше всех играет в FIFA.

– Чем занимаетесь в свободное время?
– Отдыхаю, отсыпаюсь. Видимся иногда с ребятами, играем в видеоигры, отвлекаемся. Ужинаем вместе.

– Играете в NHL?
– Нет, в FIFA. Все любят FIFA.

– Неужели хоккеисты не выбирают свой вид спорта?
– Управление там тяжёлое, долго подстраиваться нужно. Да и хоккея и так много в моей жизни. Хватает.

– Кто в «Витязе» чемпион по FIFA?
– Наверное, Саша Дарьин. Легенда, у него самый крутой состав в Ultimate Team. Без донатов. И скиллы игровые у него в порядке, самый лютый у нас, – сказал Бучельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Бучельниковым читайте на «Чемпионате»:
«АХЛ не боюсь — готов к любым вызовам». Молодой лидер «Витязя» стремится в Америку
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«АХЛ не боюсь — готов к любым вызовам». Молодой лидер «Витязя» стремится в Америку
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