Дмитрий Бучельников рассказал, кто в «Витязе» лучше всех играет в FIFA

Нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников рассказал, кто в подмосковной команде лучше всех играет в FIFA.

– Чем занимаетесь в свободное время?

– Отдыхаю, отсыпаюсь. Видимся иногда с ребятами, играем в видеоигры, отвлекаемся. Ужинаем вместе.

– Играете в NHL?

– Нет, в FIFA. Все любят FIFA.

– Неужели хоккеисты не выбирают свой вид спорта?

– Управление там тяжёлое, долго подстраиваться нужно. Да и хоккея и так много в моей жизни. Хватает.

– Кто в «Витязе» чемпион по FIFA?

– Наверное, Саша Дарьин. Легенда, у него самый крутой состав в Ultimate Team. Без донатов. И скиллы игровые у него в порядке, самый лютый у нас, – сказал Бучельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.