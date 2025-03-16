Дмитрий Бучельников рассказал, кто в «Витязе» лучше всех играет в FIFA

Нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников рассказал, кто в подмосковной команде лучше всех играет в FIFA.
– Чем занимаетесь в свободное время?
– Отдыхаю, отсыпаюсь. Видимся иногда с ребятами, играем в видеоигры, отвлекаемся. Ужинаем вместе.
– Играете в NHL?
– Нет, в FIFA. Все любят FIFA.
– Неужели хоккеисты не выбирают свой вид спорта?
– Управление там тяжёлое, долго подстраиваться нужно. Да и хоккея и так много в моей жизни. Хватает.
– Кто в «Витязе» чемпион по FIFA?
– Наверное, Саша Дарьин. Легенда, у него самый крутой состав в Ultimate Team. Без донатов. И скиллы игровые у него в порядке, самый лютый у нас, – сказал Бучельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.