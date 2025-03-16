«Трактор» обыграл «Ак Барс» в суперигре и стал победителем 12-го тура «КХЛ 3х3»
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Сегодня, 16 марта, завершился 12-й тур турнира КХЛ в формате 3х3. В последний игровой день тура прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 12-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 5
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Муравьёв (Дрожжин) – 00:45 (3x3) 2:0 Шляхтов (Меховов) – 01:06 (3x3) 2:1 Кривченков (Лаврентьев) – 02:30 (3x3) 2:2 Гриценко (Табатчиков) – 03:21 (3x3) 2:3 Верхорубов – 06:27 (3x3) 3:3 Муравьёв (Муравьёв) – 07:54 (3x3) 3:4 Кривченков (Гриценко) – 09:56 (3x3) 4:4 Горохов (Муравьёв) – 16:39 (3x3) 4:5 Кривченков (Елизаров) – 17:09 (3x3) 5:5 Меховов – 19:10 6:5 Чупин (Шляхтов) – 19:24 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 12-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 10:50 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Лукашевич (Серафимович) – 01:19 (3x3) 1:1 Несветаев – 07:22 1:2 Захаров (Анисимов) – 08:47 (3x3) 2:2 Губарев (Богуш) – 10:31 (3x3) 3:2 Пеньковский (Несветаев) – 14:35 (3x3) 3:3 Серафимович – 14:58 4:3 Егор Иванов (Шумаков) – 19:30 (3x3)
В суперигре встретились «Трактор» и «Ак Барс». В упорной встрече челябинский клуб одержал победу со счётом 3:2 по буллитам и стал победителем 12-го тура «КХЛ 3х3».
Чемпионат КХЛ 3х3 . Суперигра
16 марта 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Меховов (Лазушин) – 08:56 (3x3) 1:1 Акишин (Несветаев) – 12:59 (3x3) 1:2 Горохов (Дрожжин) – 17:08 (3x3) 2:2 Шумаков (Егор Иванов) – 17:20 (3x3) 3:2 Шумаков – 21:00
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут. 13-й тур начнётся 20 марта.
Комментарии
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