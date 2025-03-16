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«Бросается в глаза, что поклёвки пошли». Экс-тренер ЦСКА — о прогрессе в игре Толчинского

«Бросается в глаза, что поклёвки пошли». Экс-тренер ЦСКА — о прогрессе в игре Толчинского
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Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, экс-тренер ЦСКА Равиль Якубов оценил прогресс в игре нападающего СКА Сергея Толчинского. Форвард проводит непростой сезон и имеет малое игровое время, но в последних матчах Толчинский вновь стал регулярно играть и набирать очки.

«Наступает очень интересный момент в карьере нашего бывшего форварда, а ныне нападающего СКА Сергея Толчинского. Ему 30 лет — при современном развитии спортивной медицины это возраст расцвета. Но сезон складывается для Толчинского очень тяжело, несколько месяцев он оставался в тени. И вот в последних матчах видим признаки настоящего Толчинского. Вернулись движение, чувство броска и передачи, как следствие пошли голы. Есть шанс перевернуть сезон.

Вся карьера Толчинского состоит из взлётов и пауз. Помню, как он начинал у нас в ЦСКА — и как потребовалась перестройка от хоккея Северной Америки к жёстким, системным требованиям Игоря Никитина. Были некоторые трения. Первый сезон в ЦСКА шёл тяжело, во втором Сергей выстрелил. В СКА — наоборот, 54 очка в первом сезоне и пока лишь 14 во втором. Но бросается в глаза, что поклёвки пошли», — цитирует Якубова Russia-Hockey.ru.

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