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Илья Воробьёв рассказал, какая случайность помогла создать супертройку в «Металлурге»

Илья Воробьёв рассказал, какая случайность помогла создать супертройку в «Металлурге»
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв рассказал, какая случайность помогла создать супертройку в «Металлурге», в которой играли Данис Зарипов, Сергей Мозякин и Ян Коварж.

«Коварж шёл к нам в «Металлург» в связке с Миланом Гулашем, они вместе играли в Чехии. Крутим мы с Мозякиным и Зариповым каждого центрального, но что-то не то, времени не хватает, мы то одного, то второго ставим. Однажды между тренировками ребята играли в футбол, и вдруг слышно, как один игрок стучится в тренерскую, прыгает на одной ноге. Оказалось, что Гуляш, играя в футбол, сломал ногу, его отправили в Чехию, и с тех пор в этой тройке стал играть Коварж», — цитирует Воробьёва ТАСС.

Сегодня, 16 марта, Илья Воробьёв празднует юбилей — 50 лет.

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