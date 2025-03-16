Рантанен заявил, что надеется на тёплый приём болельщиков «Колорадо» на матче в Денвере

Нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен поделился ожиданиями от скорого матча с бывшим клубом «Колорадо Эвеланш» в Денвере. Встреча пройдёт вечером 16 марта и начнётся в 22:30 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 16 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Даллас Старз Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

«Очевидно, это будет эмоционально. Я долго играл перед этими замечательными фанатами в Денвере. Надеюсь на позитивную реакцию от фанатов. Как уже много раз говорил, я никогда не хотел уходить оттуда. Это не было похоже на то, что я просил об уходе. У меня остались хорошие воспоминания об этом месте», — цитирует Рантанена пресс-служба НХЛ.

Напомним, по ходу текущего сезона Рантанен был обменян из «Колорадо» в «Каролину». Затем 28-летний форвард перешёл из «Каролины» в «Даллас» в обмен на два выбора в первом раунде драфта (2026, 2028), два выбора в третьем раунде (2026, 2027) и нападающего Логана Стэнковена.