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Илья Воробьёв рассказал, при каких условиях он завершит тренерскую карьеру

Илья Воробьёв рассказал, при каких условиях он завершит тренерскую карьеру
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв заявил, при каких условиях завершит тренерскую карьеру. Сегодня, 16 марта, Илья Воробьёв празднует юбилей — 50 лет.

«У меня есть примерно границы по срокам тренерской работы, но я оставлю это при себе, потому что неизвестно, получится или нет. Тут много вещей: здоровье, выгорание, будут ли предложения, останется ли желание.

Пресыщенности победами нет, спорт — это в хорошем смысле наркотик, как адреналин, который постоянно нужен. Ты немного отдыхаешь, а потом тебе нужны опять эти взлеты и падения, победы. Поражения тоже бывают, но хочется, чтобы они были в меньшей степени. Ты живёшь этой жизнью с детского возраста, и когда она пропадает, то тебе чего-то не хватает. Как игрок ты долгое время играешь, потом наступает пресыщение. Затем получается, что тебе после отдыха этого не хватает», — цитирует Воробьёва ТАСС.

Воробьёв завоевал с магнитогорским «Металлургом» два Кубка Гагарина: в качестве помощника Майка Кинэна и будучи главным тренером.

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