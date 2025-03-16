Стала известна концентрация мельдония в пробе форварда ЦСКА Каменева — источник

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев сдал положительный допинг-тест 27 февраля после матча с «Куньлунем» (6:0). Об этом сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на источник. Сообщается, что концентрация мельдония в пробе Каменева составила 451 нг/мл. Это в четыре раза выше порога 100 нг/мл, установленного ВАДА для признания результата анализа неблагоприятным.

Каменев выступает за ЦСКА с 2021 года. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл 63 матча, в которых забросил 10 шайб и отдал 16 результативных передач.

ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, после 65 матчей набрав 83 очка.