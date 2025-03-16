Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стала известна концентрация мельдония в пробе форварда ЦСКА Каменева — источник

Стала известна концентрация мельдония в пробе форварда ЦСКА Каменева — источник
Комментарии

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев сдал положительный допинг-тест 27 февраля после матча с «Куньлунем» (6:0). Об этом сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на источник. Сообщается, что концентрация мельдония в пробе Каменева составила 451 нг/мл. Это в четыре раза выше порога 100 нг/мл, установленного ВАДА для признания результата анализа неблагоприятным.

Каменев выступает за ЦСКА с 2021 года. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл 63 матча, в которых забросил 10 шайб и отдал 16 результативных передач.

ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, после 65 матчей набрав 83 очка.

Материалы по теме
Шокирующая новость из КХЛ. Звезду лиги поймали на допинге и отстранили от матчей
Шокирующая новость из КХЛ. Звезду лиги поймали на допинге и отстранили от матчей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android