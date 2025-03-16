Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Новокузнецкий «Металлург» выиграл Кубок Всероссийской хоккейной лиги за победу в регулярке

Новокузнецкий «Металлург» выиграл Кубок Всероссийской хоккейной лиги за победу в регулярке
Комментарии

Новокузнецкий «Металлург» стал обладателем Кубка Всероссийской хоккейной лиги за победу в регулярном чемпионате. За тур до окончания регулярки новокузнечане оказались недосягаемы для ближайших преследователей — петербургского «Динамо» и тюменского «Рубина».

Новокузнечане впервые в своей истории стали победителями регулярного чемпионата и завоевали Кубок Всероссийской хоккейной лиги.

За 63 матчах регулярного чемпионата ВХЛ новокузнецкий «Металлург» одержал 37 побед в основное время, пять побед в овертайме и выиграл одну буллитную серию. Отметим, что в прошлом сезоне новокузнечане по итогам регулярного чемпионата ВХЛ заняли 17-е место и не попали в плей-офф.

Календарь ВХЛ
Турнирная таблица ВХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android