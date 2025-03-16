Новокузнецкий «Металлург» выиграл Кубок Всероссийской хоккейной лиги за победу в регулярке

Новокузнецкий «Металлург» стал обладателем Кубка Всероссийской хоккейной лиги за победу в регулярном чемпионате. За тур до окончания регулярки новокузнечане оказались недосягаемы для ближайших преследователей — петербургского «Динамо» и тюменского «Рубина».

Новокузнечане впервые в своей истории стали победителями регулярного чемпионата и завоевали Кубок Всероссийской хоккейной лиги.

За 63 матчах регулярного чемпионата ВХЛ новокузнецкий «Металлург» одержал 37 побед в основное время, пять побед в овертайме и выиграл одну буллитную серию. Отметим, что в прошлом сезоне новокузнечане по итогам регулярного чемпионата ВХЛ заняли 17-е место и не попали в плей-офф.