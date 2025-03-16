Александр Овечкин установил рекорд НХЛ по голам в одном календарном месяце, обойдя Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одной заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1). Он забросил 158-ю шайбу в марте за всю карьеру, установив новый рекорд НХЛ по голам в одном календарном месяце.

Овечкин обошёл по этому показателю канадца Уэйна Гретцки (157).

Также Овечкин обновил рекорд НХЛ по числу вратарей, которым забивал. 182-м голкипером, пропустившим от от российского нападающего, стал его соотечественник Георгий Романов, защищавший ворота «Шаркс».

Всего на счету Овечкина теперь 887 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до семи шайб.