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Губерниев — о допинге Каменева: вопиющий непрофессионализм бестолкового доктора

Губерниев — о допинге Каменева: вопиющий непрофессионализм бестолкового доктора
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой форварда ЦСКА Владислава Каменева.

«Он хороший очень парень, но если сейчас людей ловят на мельдонии, это вопиющий непрофессионализм как с его стороны, так и со стороны бестолкового доктора. Спортсмен сам отвечает, понятное дело, но доктор просто безмозглый. Я бы не сказал, что это удар для нашего спорта, скорее, это просто дурь. Люди не понимают, что творят. К сожалению, это преступная глупость», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт.ру».

Каменев выступает за ЦСКА с 2021 года. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл 63 матча в КХЛ, в которых забросил 10 шайб и отдал 16 результативных передач.

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