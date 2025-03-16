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Автомобилист — Сочи, результат матча 16 марта, счет 6:3, КХЛ 2024-2025

«Сочи» на выезде проиграл «Автомобилисту», продлив безвыигрышную серию до девяти матчей
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В Екатеринбурге на льду «УГМК-Арены» закончился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
6 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 Хрипунов (Овчинников, Обидин) – 04:50 (5x5)     1:1 Гараев (Сероух, Волков) – 10:43 (5x5)     2:1 Мэйсек (Шаров, Кизимов) – 20:22 (5x5)     3:1 Кизимов (Шаров, Диц) – 22:25 (5x5)     4:1 Шаров (Кизимов, Мэйсек) – 25:07 (5x5)     4:2 Баклашёв (Сероух, Венгрыжановский) – 27:31 (4x4)     4:3 Сероух (Манухов) – 29:50 (5x5)     5:3 Шаров (Кизимов) – 34:28 (5x5)     6:3 Кизимов (Воробьёв, Шаров) – 59:40 (5x4)    

В составе победителей дублями отметились Александр Шаров (2+3) и Семён Кизимов (2+3), по одной шайбе на счету Степана Хрипунова и Брукса Мэйсека. У сочинской команды забивали Амир Гараев, Никита Баклашёв и Даниил Сероух.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

После этой победы «Автомобилист» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 85 очков в 66 матчах. «Сочи» проиграл девятый матч подряд, южане замыкают турнирную таблицу Запада с 45 очками в 65 играх.

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