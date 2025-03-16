Брент Бёрнс провёл 910-ю игру подряд в НХЛ. Он вошёл в топ-5 по матчам без пропусков

Канадский защитник «Каролины Харрикейнз» 40-летний Брент Бёрнс в выездной встрече регулярного чемпионата с «Филадельфией Флайерз» (5:0) провёл 910-ю игру подряд в Национальной хоккейной лиге. Он вошёл в топ-5 игроков по матчам без пропусков в НХЛ.

Топ-5 хоккеистов с наиболее длинной серией проведённых матчей в НХЛ:

1. Фил Кессел – 1064 игры.

2. Кит Йэндл — 989.

3. Дуг Джарвис — 964.

4. Гарри Ангер — 914.

5. Брент Бёрнс — 910.

5. Патрик Марло — 910.

Бёрнс начал свою серию 21 ноября 2013 года. В текущем сезоне хоккеист набрал 23 (5+18) очка в 67 играх в составе «Харрикейнз» при показателе полезности «+7».