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Брент Бёрнс провёл 910-ю игру подряд в НХЛ. Он вошёл в топ-5 по матчам без пропусков

Брент Бёрнс провёл 910-ю игру подряд в НХЛ. Он вошёл в топ-5 по матчам без пропусков
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Канадский защитник «Каролины Харрикейнз» 40-летний Брент Бёрнс в выездной встрече регулярного чемпионата с «Филадельфией Флайерз» (5:0) провёл 910-ю игру подряд в Национальной хоккейной лиге. Он вошёл в топ-5 игроков по матчам без пропусков в НХЛ.

Топ-5 хоккеистов с наиболее длинной серией проведённых матчей в НХЛ:

1. Фил Кессел – 1064 игры.
2. Кит Йэндл — 989.
3. Дуг Джарвис — 964.
4. Гарри Ангер — 914.
5. Брент Бёрнс — 910.
5. Патрик Марло — 910.

Бёрнс начал свою серию 21 ноября 2013 года. В текущем сезоне хоккеист набрал 23 (5+18) очка в 67 играх в составе «Харрикейнз» при показателе полезности «+7».

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