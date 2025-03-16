«Ови есть Ови». Тоффоли восхитился игрой Овечкина после матча «Сан-Хосе» с «Вашингтоном»

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Тайлер Тоффоли прокомментировал игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с его командой в регулярном чемпионате НХЛ. Российский форвард отметился одной заброшенной шайбой и результативной передачей.

«Ови есть Ови… Очевидно, что он невероятный, один из лучших, кто когда-либо делал это. Он недалёк от того, чтобы побить этот рекорд Гретцки», — приводит слова Тоффоли официальный сайт НХЛ.

Овечкин в этом матче обновил рекорд НХЛ по числу вратарей, которым забивал. 182-м голкипером, пропустившим от российского нападающего, стал его соотечественник Георгий Романов, защищавший ворота «Шаркс».

Всего на счету Овечкина теперь 887 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до семи шайб.