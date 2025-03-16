«Спартак» в упорном матче обыграл «Северсталь», одержав третью победу подряд

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Спартак» и череповецкая «Северсталь». Игра завершилась победой москвичей со счётом 4:2.
В первом периоде красно-белые провели две безответные шайбы. Отличились Николай Голдобин и Иван Морозов. Во второй двадцатиминутке гости сравняли счёт усилиями Николая Чебыкина и Руслана Абросимова, но Александр Беляев снова вывел «Спартак» вперёд. Под занавес третьего периода череповчане сняли вратаря, чем воспользовались хозяева льда. В пустые ворота шайбу отправил Андрей Локтионов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 83 очка за 65 матчей. «Северсталь» находится на седьмой строчке турнирной таблицы Запада, имея в активе 77 очков после аналогичного количества игр.
- 16 марта 2025
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