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Спартак — Северсталь, результат матча 16 марта, счет 4:2, КХЛ 2024-2025

«Спартак» в упорном матче обыграл «Северсталь», одержав третью победу подряд
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Спартак» и череповецкая «Северсталь». Игра завершилась победой москвичей со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Голдобин (Морозов, Порядин) – 07:45 (5x5)     2:0 Морозов (Зайцев) – 17:10 (5x5)     2:1 Чебыкин (Иванцов, Скоренов) – 21:57 (5x5)     2:2 Абросимов (Котляревский) – 31:26 (5x5)     3:2 Беляев (Морозов) – 35:39 (5x5)     4:2 Локтионов (Порядин, Орлов) – 59:05 (en)    

В первом периоде красно-белые провели две безответные шайбы. Отличились Николай Голдобин и Иван Морозов. Во второй двадцатиминутке гости сравняли счёт усилиями Николая Чебыкина и Руслана Абросимова, но Александр Беляев снова вывел «Спартак» вперёд. Под занавес третьего периода череповчане сняли вратаря, чем воспользовались хозяева льда. В пустые ворота шайбу отправил Андрей Локтионов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 83 очка за 65 матчей. «Северсталь» находится на седьмой строчке турнирной таблицы Запада, имея в активе 77 очков после аналогичного количества игр.

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