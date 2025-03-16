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«Он огромная часть нашего успеха в этом году». Ван Римсдайк — об Александре Овечкине

«Он огромная часть нашего успеха в этом году». Ван Римсдайк — об Александре Овечкине
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Американский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Тревор ван Римсдайк после матча с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1) в НХЛ высказался об очередном голе одноклубника Александра Овечкина.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Овечкин, Уилсон) – 07:33     0:2 Протас (Эллер, Уилсон) – 17:26     0:3 Рэддиш (Карлсон, Дюбуа) – 18:55     1:3 Селебрини (Тоффоли) – 46:19     1:4 ван Римсдайк (Эллер, Манджапане) – 46:59     1:5 Овечкин (Фехервари, Дюбуа) – 50:54    

«Я определённо понимаю, как тяжело забивать голы. Когда я вижу, что Ови продолжает делать это каждый вечер, мне кажется, что он вообще не уходит со льда. Он огромная часть нашего успеха в этом году», — приводит слова Тоффоли официальный сайт НХЛ.

Всего на счету Овечкина теперь 887 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до семи шайб.

«Кэпиталз» одержали шестую победу в семи последних матчах, набрали 96 очков в 67 матчах и продолжают уверенно лидировать в Восточной конференции НХЛ.

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