«Он огромная часть нашего успеха в этом году». Ван Римсдайк — об Александре Овечкине

Американский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Тревор ван Римсдайк после матча с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1) в НХЛ высказался об очередном голе одноклубника Александра Овечкина.

«Я определённо понимаю, как тяжело забивать голы. Когда я вижу, что Ови продолжает делать это каждый вечер, мне кажется, что он вообще не уходит со льда. Он огромная часть нашего успеха в этом году», — приводит слова Тоффоли официальный сайт НХЛ.

Всего на счету Овечкина теперь 887 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до семи шайб.

«Кэпиталз» одержали шестую победу в семи последних матчах, набрали 96 очков в 67 матчах и продолжают уверенно лидировать в Восточной конференции НХЛ.