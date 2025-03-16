«Лада» разгромила «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 7:1.

Дублем в составе хозяев отметился Энтони Камара, по одной шайбе забросили Никита Михайлов, Андрей Алтыбармакян, Михаил Фисенко, Дмитрий Кугрышев и Никита Попугаев. Единственную шайбу гостей провёл Вячеслав Лещенко.

«Лада» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 52 очка за 65 матчей. «Нефтехимик» находится на девятой строчке Востока, опережая тольяттинцев на девять очков.