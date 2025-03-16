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Лада — Нефтехимик, результат матча 16 марта, счет 7:1, КХЛ 2024-2025

«Лада» разгромила «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ
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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 7:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
7 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Камара (Шараканов, Кугрышев) – 06:35 (5x4)     2:0 Камара (Попугаев) – 09:17 (5x5)     2:1 Лещенко (Сериков, Барбер) – 10:00 (5x5)     3:1 Михайлов (Ибрагимов, Неколенко) – 33:31 (4x5)     4:1 Алтыбармакян – 34:29 (4x5)     5:1 Фисенко (Михайлов, Неколенко) – 49:28 (5x4)     6:1 Кугрышев (Алтыбармакян, Шараканов) – 53:37 (5x4)     7:1 Попугаев (Калабушкин, Кугрышев) – 56:53 (5x5)    

Дублем в составе хозяев отметился Энтони Камара, по одной шайбе забросили Никита Михайлов, Андрей Алтыбармакян, Михаил Фисенко, Дмитрий Кугрышев и Никита Попугаев. Единственную шайбу гостей провёл Вячеслав Лещенко.

«Лада» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 52 очка за 65 матчей. «Нефтехимик» находится на девятой строчке Востока, опережая тольяттинцев на девять очков.

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