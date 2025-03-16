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Зубов прокомментировал девятое подряд поражение ХК «Сочи»

Зубов прокомментировал девятое подряд поражение ХК «Сочи»
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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов высказался после поражения от «Автомобилиста» (3:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
6 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 Хрипунов (Овчинников, Обидин) – 04:50 (5x5)     1:1 Гараев (Сероух, Волков) – 10:43 (5x5)     2:1 Мэйсек (Шаров, Кизимов) – 20:22 (5x5)     3:1 Кизимов (Шаров, Диц) – 22:25 (5x5)     4:1 Шаров (Кизимов, Мэйсек) – 25:07 (5x5)     4:2 Баклашёв (Сероух, Венгрыжановский) – 27:31 (4x4)     4:3 Сероух (Манухов) – 29:50 (5x5)     5:3 Шаров (Кизимов) – 34:28 (5x5)     6:3 Кизимов (Воробьёв, Шаров) – 59:40 (5x4)    

— Поздравляю «Автомобилист» и Екатеринбург с прекрасным дворцом, очень впечатляет, отличная атмосфера. По игре – плохо начали, заработали удаления, в какой-то момент удалось сократить отставание, ключевой пятый гол нас надломил. Ребята старались, но удаления, какие-то индивидуальные ошибки сломали матч, закономерный итог.

— Баклашёв забил первый гол в КХЛ. Как оцените его потенциал?
— Потенциал есть, но там много работы предстоит ему выполнить, чтобы подняться на следующий уровень – уровень полноценного игрока КХЛ.

— В первом периоде бросили своего вратаря на растерзание. С чем связан такой старт?
— «Автомобилист» неплохо доставлял шайбу, наши защитники не успевали накрывать нападающих, оттуда столько подборов, доставлений, добиваний.

— Сероух забил впервые после пента-трика. Не повлияла ли на него вся эта шумиха?
— Это лучше у него спросить. Был небольшой спад, но сегодня он неплохо смотрелся, — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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