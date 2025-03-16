Зубов прокомментировал девятое подряд поражение ХК «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов высказался после поражения от «Автомобилиста» (3:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Поздравляю «Автомобилист» и Екатеринбург с прекрасным дворцом, очень впечатляет, отличная атмосфера. По игре – плохо начали, заработали удаления, в какой-то момент удалось сократить отставание, ключевой пятый гол нас надломил. Ребята старались, но удаления, какие-то индивидуальные ошибки сломали матч, закономерный итог.

— Баклашёв забил первый гол в КХЛ. Как оцените его потенциал?

— Потенциал есть, но там много работы предстоит ему выполнить, чтобы подняться на следующий уровень – уровень полноценного игрока КХЛ.

— В первом периоде бросили своего вратаря на растерзание. С чем связан такой старт?

— «Автомобилист» неплохо доставлял шайбу, наши защитники не успевали накрывать нападающих, оттуда столько подборов, доставлений, добиваний.

— Сероух забил впервые после пента-трика. Не повлияла ли на него вся эта шумиха?

— Это лучше у него спросить. Был небольшой спад, но сегодня он неплохо смотрелся, — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.