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«Адмирал» вышел в плей-офф КХЛ после поражения «Нефтехимика» от «Лады»

«Адмирал» вышел в плей-офф КХЛ после поражения «Нефтехимика» от «Лады»
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Хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. После поражения «Нефтехимика» от «Лады» (1:7) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» стал недосягаем для нижнекамской команды, занимающей девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Клуб из Владивостока имеет в активе 68 очков после 64 игр и находится на седьмом месте в Восточной конференции. «Нефтехимик» набрал 61 очко за 65 матчей и в оставшихся трёх играх сможет набрать максимум шесть баллов. Нижнекамцы сохраняют теоретические шансы на попадание в плей-фф. Идущая на восьмом месте «Сибирь» опережает «Нефтехимик» на пять очков.

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