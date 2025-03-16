Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин прокомментировал победу над «Сочи»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался после победы над «Сочи» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Хорошее начало с нашей стороны, 20 бросков в створ в первом периоде. Не совсем правильно отнеслись к этим моментам, надо было где-то более строго. Во втором периоде при счёте 4:1 наши ошибки, пришлось встряхнуть команду, Вову Галкина поменяли, чтобы команда поняла. Ошибки в основном были команды. Здорово, что победили, звено Шарова здорово сыграло, они должны действовать так дальше.

— Впервые за долгое время выиграли второй период. Налаживается игра?

— Нравится, что следите за нашей статистикой. Каждый период важен, показываем ребятам на собраниях, как действовать во вторых периодах. Рады, что победили.

— Какое состояние у Голышева, Трямкина, Да Косты?

— Надеемся, что подойдут к плей-офф. Это зависит от разных факторов, это вопрос, скорее, к медицинской бригаде.

— Можно ли ждать Шарова в плей-офф в роли центра?

— Я знаю его и как центра, и как вингера, универсальный игрок. Это будет зависеть от состава, как ребята восстановятся. Спасибо, что он сыграл здорово, Кизимов и Мэйсек тоже старались показать лучшую игру.

— В концовке взяли тайм-аут перед большинством. Хотели лишний раз наиграть комбинации?

— Бригады большинства немного отличались от тех, что были в сезоне. Добавили Кирилла Воробьёва, это сработало. Это вынужденная мера, чтобы организовать ребят.

— Ждать ли связку Кизимов — Шаров и в плей-офф?

— В одном из прошлых матчей играло звено Шаров – Бывальцев – Кизимов, немного не во взрослый хоккей играли, больше шайбу друг другу пасовали. Были опасения, что и здесь будет меньше агрессии, но там Мэйсек, который заряжен на бросок, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.