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Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин прокомментировал победу над «Сочи»

Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин прокомментировал победу над «Сочи»
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался после победы над «Сочи» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
6 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 Хрипунов (Овчинников, Обидин) – 04:50 (5x5)     1:1 Гараев (Сероух, Волков) – 10:43 (5x5)     2:1 Мэйсек (Шаров, Кизимов) – 20:22 (5x5)     3:1 Кизимов (Шаров, Диц) – 22:25 (5x5)     4:1 Шаров (Кизимов, Мэйсек) – 25:07 (5x5)     4:2 Баклашёв (Сероух, Венгрыжановский) – 27:31 (4x4)     4:3 Сероух (Манухов) – 29:50 (5x5)     5:3 Шаров (Кизимов) – 34:28 (5x5)     6:3 Кизимов (Воробьёв, Шаров) – 59:40 (5x4)    

— Хорошее начало с нашей стороны, 20 бросков в створ в первом периоде. Не совсем правильно отнеслись к этим моментам, надо было где-то более строго. Во втором периоде при счёте 4:1 наши ошибки, пришлось встряхнуть команду, Вову Галкина поменяли, чтобы команда поняла. Ошибки в основном были команды. Здорово, что победили, звено Шарова здорово сыграло, они должны действовать так дальше.

— Впервые за долгое время выиграли второй период. Налаживается игра?
— Нравится, что следите за нашей статистикой. Каждый период важен, показываем ребятам на собраниях, как действовать во вторых периодах. Рады, что победили.

— Какое состояние у Голышева, Трямкина, Да Косты?
— Надеемся, что подойдут к плей-офф. Это зависит от разных факторов, это вопрос, скорее, к медицинской бригаде.

— Можно ли ждать Шарова в плей-офф в роли центра?
— Я знаю его и как центра, и как вингера, универсальный игрок. Это будет зависеть от состава, как ребята восстановятся. Спасибо, что он сыграл здорово, Кизимов и Мэйсек тоже старались показать лучшую игру.

— В концовке взяли тайм-аут перед большинством. Хотели лишний раз наиграть комбинации?
— Бригады большинства немного отличались от тех, что были в сезоне. Добавили Кирилла Воробьёва, это сработало. Это вынужденная мера, чтобы организовать ребят.

— Ждать ли связку Кизимов — Шаров и в плей-офф?
— В одном из прошлых матчей играло звено Шаров – Бывальцев – Кизимов, немного не во взрослый хоккей играли, больше шайбу друг другу пасовали. Были опасения, что и здесь будет меньше агрессии, но там Мэйсек, который заряжен на бросок, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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