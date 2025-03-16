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ХК «Спартак» выразил поддержку футболистам красно-белых перед матчем с «Зенитом» в РПЛ

ХК «Спартак» выразил поддержку футболистам красно-белых перед матчем с «Зенитом» в РПЛ
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Пресс-служба хоккейной команды «Спартак» (Москва) выразила поддержку футбольным одноклубникам перед матчем 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые примут «Зенит» из Санкт-Петербурга. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» и начнётся в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Красно-белый привет от наших футбольных братьев! Сегодня ФК «Спартак» предстоит важный домашний матч против «Зенита» — мы верим в вас, спартаковцы! Спасибо за поддержку!» — написано в сообщении официального канала ХК «Спартак» в телеграме.

Ранее представители ФК «Спартак» сделали видеообращение к хоккеистам московского клуба во время матча КХЛ между «Спартаком» и «Северсталью» (4:2).

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