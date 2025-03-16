ХК «Спартак» выразил поддержку футболистам красно-белых перед матчем с «Зенитом» в РПЛ

Пресс-служба хоккейной команды «Спартак» (Москва) выразила поддержку футбольным одноклубникам перед матчем 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые примут «Зенит» из Санкт-Петербурга. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» и начнётся в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Красно-белый привет от наших футбольных братьев! Сегодня ФК «Спартак» предстоит важный домашний матч против «Зенита» — мы верим в вас, спартаковцы! Спасибо за поддержку!» — написано в сообщении официального канала ХК «Спартак» в телеграме.

Ранее представители ФК «Спартак» сделали видеообращение к хоккеистам московского клуба во время матча КХЛ между «Спартаком» и «Северсталью» (4:2).