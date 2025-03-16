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Чирлидерши заряжали «Спартак» на победу, красно-белые ликовали. Фото матча с «Северсталью»

16 марта в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» одержал победу над «Северсталью». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Алексея Жамнова.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 83 очка за 65 матчей. «Северсталь» находится на седьмой строчке турнирной таблицы Запада, имея в активе 77 очков после аналогичного количества игр.

Пресс-служба хоккейной команды «Спартак» (Москва) выразила поддержку футбольным одноклубникам перед матчем 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые примут «Зенит» из Санкт-Петербурга. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» и начнётся в 19:45 мск.