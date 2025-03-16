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Видео: реакция главного тренера «Нефтехимика» на две пропущенные шайбы в одном большинстве

Видео: реакция главного тренера «Нефтехимика» на две пропущенные шайбы в одном большинстве
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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата КХЛ-2024/2025, в котором местная «Лада» разгромила «Нефтехимик» (7:1). Во втором периоде при счёте 1:2 нижнекамцы пропустили две подряд шайбы в одном большинстве.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
7 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Камара (Шараканов, Кугрышев) – 06:35 (5x4)     2:0 Камара (Попугаев) – 09:17 (5x5)     2:1 Лещенко (Сериков, Барбер) – 10:00 (5x5)     3:1 Михайлов (Ибрагимов, Неколенко) – 33:31 (4x5)     4:1 Алтыбармакян – 34:29 (4x5)     5:1 Фисенко (Михайлов, Неколенко) – 49:28 (5x4)     6:1 Кугрышев (Алтыбармакян, Шараканов) – 53:37 (5x4)     7:1 Попугаев (Калабушкин, Кугрышев) – 56:53 (5x5)    

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подбодрил свою команду после второй пропущенной шайбы в одном большинстве.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Лада» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 52 очка за 65 матчей. «Нефтехимик» находится на девятой строчке Востока, опережая тольяттинцев на девять очков. Нижнекамцы сохраняют теоретические шансы на попадание в плей-офф.

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