Видео: реакция главного тренера «Нефтехимика» на две пропущенные шайбы в одном большинстве

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата КХЛ-2024/2025, в котором местная «Лада» разгромила «Нефтехимик» (7:1). Во втором периоде при счёте 1:2 нижнекамцы пропустили две подряд шайбы в одном большинстве.

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подбодрил свою команду после второй пропущенной шайбы в одном большинстве.

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«Лада» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 52 очка за 65 матчей. «Нефтехимик» находится на девятой строчке Востока, опережая тольяттинцев на девять очков. Нижнекамцы сохраняют теоретические шансы на попадание в плей-офф.