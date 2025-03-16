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Нападающий СКА Евгений Кузнецов заявил, что скоро вернётся на лёд

Нападающий СКА Евгений Кузнецов заявил, что скоро вернётся на лёд
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал о своей готовности вернуться на лёд после восстановления.

«Скоро буду готов играть, когда разрешат», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

32-летний Кузнецов стал игроком СКА летом 2024 года. В 38 матчах за команду он набрал 37 (12+25) очков. В последний раз Евгений выходил на лёд 22 февраля в игре с «Куньлунем» (4:6). С тех пор нападающий восстанавливается после травм. Он находится в списке травмированных после полученного второго сотрясения в сезоне.

Сегодня, 16 марта, Кузнецов посетил игру 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом» в Москве.

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