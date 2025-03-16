Евгений Кузнецов — о рекорде Овечкина: забьёт восемь в следующей игре

Нападающий санкт-петербургского СКА Евгений Кузнецов высказался о возможном рекорде по голам в Национальной хоккейной лиге своего бывшего одноклубника по «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Думаю, Саша Овечкин скоро побьёт рекорд. Забьёт восемь в следующей игре (смеётся). Мы с ним, конечно, на связи», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, Александр Овечкин отметился одной заброшенной шайбой и результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ-2024/2025 с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1). Теперь на счету Овечкина 887 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он отстаёт от снайперского рекорда Уэйна Гретцки на семь шайб.